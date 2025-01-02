Civic 价格 (CVC)
今天 Civic (CVC) 的实时价格为 0.189638 USD。目前其市值为 $ 152.02M USD。CVC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Civic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 254.64M USD
- Civic 当天价格变化为 -2.87%
- 其循环供应量为 802.00M USD
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今天内，Civic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056141312688693。
在过去30天内，Civic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0109956663。
在过去60天内，Civic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1082328353。
在过去90天内，Civic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04475558271986488。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0056141312688693
|-2.87%
|30天
|$ +0.0109956663
|+5.80%
|60天
|$ +0.1082328353
|+57.07%
|90天
|$ +0.04475558271986488
|+30.89%
Civic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.80%
-2.87%
+9.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.
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|1 CVC 兑换 AUD
A$0.3034208
|1 CVC 兑换 GBP
￡0.1517104
|1 CVC 兑换 EUR
€0.18205248
|1 CVC 兑换 USD
$0.189638
|1 CVC 兑换 MYR
RM0.84768186
|1 CVC 兑换 TRY
₺6.69801416
|1 CVC 兑换 JPY
¥29.75989134
|1 CVC 兑换 RUB
₽21.049818
|1 CVC 兑换 INR
₹16.25956212
|1 CVC 兑换 IDR
Rp3,058.67699114
|1 CVC 兑换 PHP
₱10.96486916
|1 CVC 兑换 EGP
￡E.9.62981764
|1 CVC 兑换 BRL
R$1.20230492
|1 CVC 兑换 CAD
C$0.27307872
|1 CVC 兑换 BDT
৳22.661741
|1 CVC 兑换 NGN
₦293.55583124
|1 CVC 兑换 UAH
₴7.97617428
|1 CVC 兑换 VES
Bs9.671538
|1 CVC 兑换 PKR
Rs52.8236649
|1 CVC 兑换 KZT
₸99.54667534
|1 CVC 兑换 THB
฿6.50268702
|1 CVC 兑换 TWD
NT$6.23340106
|1 CVC 兑换 CHF
Fr0.1706742
|1 CVC 兑换 HKD
HK$1.47348726
|1 CVC 兑换 MAD
.د.م1.9153438