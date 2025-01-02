City Tycoon Games 价格 (CTG)
今天 City Tycoon Games (CTG) 的实时价格为 0.231779 USD。目前其市值为 $ 2.78M USD。CTG 兑换 USD 的价格为实时更新。
City Tycoon Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.00K USD
- City Tycoon Games 当天价格变化为 +3.67%
- 其循环供应量为 12.00M USD
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今天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008208。
在过去30天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032186917。
在过去60天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0962646561。
在过去90天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08465231753570655。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.008208
|+3.67%
|30天
|$ +0.0032186917
|+1.39%
|60天
|$ +0.0962646561
|+41.53%
|90天
|$ +0.08465231753570655
|+57.54%
City Tycoon Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.55%
+3.67%
+0.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
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|1 CTG 兑换 AUD
A$0.3708464
|1 CTG 兑换 GBP
￡0.1854232
|1 CTG 兑换 EUR
€0.22250784
|1 CTG 兑换 USD
$0.231779
|1 CTG 兑换 MYR
RM1.03605213
|1 CTG 兑换 TRY
₺8.18643428
|1 CTG 兑换 JPY
¥36.37307847
|1 CTG 兑换 RUB
₽25.727469
|1 CTG 兑换 INR
₹19.87273146
|1 CTG 兑换 IDR
Rp3,738.37044437
|1 CTG 兑换 PHP
₱13.40146178
|1 CTG 兑换 EGP
￡E.11.76973762
|1 CTG 兑换 BRL
R$1.46947886
|1 CTG 兑换 CAD
C$0.33376176
|1 CTG 兑换 BDT
৳27.6975905
|1 CTG 兑换 NGN
₦358.78925642
|1 CTG 兑换 UAH
₴9.74862474
|1 CTG 兑换 VES
Bs11.820729
|1 CTG 兑换 PKR
Rs64.56204045
|1 CTG 兑换 KZT
₸121.66775047
|1 CTG 兑换 THB
฿7.94770191
|1 CTG 兑换 TWD
NT$7.61857573
|1 CTG 兑换 CHF
Fr0.2086011
|1 CTG 兑换 HKD
HK$1.80092283
|1 CTG 兑换 MAD
.د.م2.3409679