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City Tycoon Games 价格 (CTG)

USD

City Tycoon Games (CTG) 实时价格图表

$0.231682
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+3.60%(1D)

今天 City Tycoon Games (CTG) 的价格

今天 City Tycoon Games (CTG) 的实时价格为 0.231779 USD。目前其市值为 $ 2.78M USD。CTG 兑换 USD 的价格为实时更新。
City Tycoon Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.00K USD
- City Tycoon Games 当天价格变化为 +3.67%
- 其循环供应量为 12.00M USD

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City Tycoon Games (CTG) 价格表现 USD

今天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008208
在过去30天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032186917
在过去60天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0962646561
在过去90天内，City Tycoon Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08465231753570655

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.008208+3.67%
30天$ +0.0032186917+1.39%
60天$ +0.0962646561+41.53%
90天$ +0.08465231753570655+57.54%

City Tycoon Games (CTG) 价格分析

City Tycoon Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.223454
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$ 0.231813
$ 0.231813$ 0.231813

$ 0.675682
$ 0.675682$ 0.675682

+0.55%

+3.67%

+0.89%

City Tycoon Games (CTG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

$ 40.00K
$ 40.00K$ 40.00K

12.00M
12.00M 12.00M

什么是City Tycoon Games (CTG)

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

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City Tycoon Games (CTG) 资源

官网

大家还在问：关于 City Tycoon Games (CTG) 的其他问题

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CTG 兑换为当地货币

1 CTG 兑换 AUD
A$0.3708464
1 CTG 兑换 GBP
0.1854232
1 CTG 兑换 EUR
0.22250784
1 CTG 兑换 USD
$0.231779
1 CTG 兑换 MYR
RM1.03605213
1 CTG 兑换 TRY
8.18643428
1 CTG 兑换 JPY
¥36.37307847
1 CTG 兑换 RUB
25.727469
1 CTG 兑换 INR
19.87273146
1 CTG 兑换 IDR
Rp3,738.37044437
1 CTG 兑换 PHP
13.40146178
1 CTG 兑换 EGP
￡E.11.76973762
1 CTG 兑换 BRL
R$1.46947886
1 CTG 兑换 CAD
C$0.33376176
1 CTG 兑换 BDT
27.6975905
1 CTG 兑换 NGN
358.78925642
1 CTG 兑换 UAH
9.74862474
1 CTG 兑换 VES
Bs11.820729
1 CTG 兑换 PKR
Rs64.56204045
1 CTG 兑换 KZT
121.66775047
1 CTG 兑换 THB
฿7.94770191
1 CTG 兑换 TWD
NT$7.61857573
1 CTG 兑换 CHF
Fr0.2086011
1 CTG 兑换 HKD
HK$1.80092283
1 CTG 兑换 MAD
.د.م2.3409679