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Citadel 价格 (CTL)

USD

Citadel (CTL) 实时价格图表

$0.00175217
$0.00175217$0.00175217
+2.00%(1D)

今天 Citadel (CTL) 的价格

今天 Citadel (CTL) 的实时价格为 0.00175217 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Citadel 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.35 USD
- Citadel 当天价格变化为 +2.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Citadel (CTL) 价格表现 USD

今天内，Citadel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Citadel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001053856
在过去60天内，Citadel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007346349
在过去90天内，Citadel 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010193620363343927

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.04%
30天$ -0.0001053856-6.01%
60天$ -0.0007346349-41.92%
90天$ -0.0010193620363343927-36.77%

Citadel (CTL) 价格分析

Citadel 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00170161
$ 0.00170161$ 0.00170161

$ 0.00176685
$ 0.00176685$ 0.00176685

$ 0.320575
$ 0.320575$ 0.320575

-0.80%

+2.04%

+10.02%

Citadel (CTL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

0.00
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什么是Citadel (CTL)

Citadel is an open-source, decentralized and versatile center-of-finance platform. It will offer scalable, private and cost-effective financial and commercial services to participants ranging from end users to corporate entities, while eliminating the need for any trusted 3rd parties.

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Citadel (CTL) 资源

官网

大家还在问：关于 Citadel (CTL) 的其他问题

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CTL 兑换为当地货币

1 CTL 兑换 AUD
A$0.0028385154
1 CTL 兑换 GBP
0.0014192577
1 CTL 兑换 EUR
0.0016996049
1 CTL 兑换 USD
$0.00175217
1 CTL 兑换 MYR
RM0.0078672433
1 CTL 兑换 TRY
0.0620618614
1 CTL 兑换 JPY
¥0.2782971611
1 CTL 兑换 RUB
0.1785986881
1 CTL 兑换 INR
0.1508793587
1 CTL 兑换 IDR
Rp28.2608024951
1 CTL 兑换 PHP
0.1027647705
1 CTL 兑换 EGP
￡E.0.0885897152
1 CTL 兑换 BRL
R$0.010688237
1 CTL 兑换 CAD
C$0.0025231248
1 CTL 兑换 BDT
0.2137296966
1 CTL 兑换 NGN
2.7165293246
1 CTL 兑换 UAH
0.0740817476
1 CTL 兑换 VES
Bs0.09286501
1 CTL 兑换 PKR
Rs0.4879267799
1 CTL 兑换 KZT
0.924620109
1 CTL 兑换 THB
฿0.0608879075
1 CTL 兑换 TWD
NT$0.05782161
1 CTL 兑换 CHF
Fr0.0015944747
1 CTL 兑换 HKD
HK$0.0136318826
1 CTL 兑换 MAD
.د.م0.0175917868