Cisco xStock（CSCOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 70.48 $ 70.48 $ 70.48 24H最低价 $ 70.97 $ 70.97 $ 70.97 24H最高价 24H最低价 $ 70.48$ 70.48 $ 70.48 24H最高价 $ 70.97$ 70.97 $ 70.97 历史最高 $ 72.42$ 72.42 $ 72.42 最低价 $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 涨跌幅（1H） +0.47% 涨跌幅（1D） +0.28% 漲跌幅（7D） +0.92% 漲跌幅（7D） +0.92%

Cisco xStock（CSCOX）当前实时价格为 $70.81。过去 24 小时内，CSCOX 的交易价格在 $ 70.48 至 $ 70.97 之间波动，市场活跃度显著。CSCOX 的历史最高价为 $ 72.42，历史最低价为 $ 65.89。

从短期表现来看，CSCOX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.47%，过去 24 小时内变动为 +0.28%，过去 7 天内累计变动为 +0.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cisco xStock（CSCOX）市场信息

市值 $ 179.71K$ 179.71K $ 179.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M 流通量 2.54K 2.54K 2.54K 总供应量 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

Cisco xStock 的当前市值为 $ 179.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CSCOX 的流通量为 2.54K，总供应量是 28220.20659668，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.00M。