CIRI Coin 价格 (CIRI)
今天 CIRI Coin (CIRI) 的实时价格为 0.199936 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CIRI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CIRI Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.76 USD
- CIRI Coin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001876999。
在过去60天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0400523991。
在过去90天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.18169526404553。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0001876999
|-0.09%
|60天
|$ -0.0400523991
|-20.03%
|90天
|$ -0.18169526404553
|-47.61%
CIRI Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.
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|1 CIRI 兑换 AUD
A$0.32389632
|1 CIRI 兑换 GBP
￡0.16194816
|1 CIRI 兑换 EUR
€0.19393792
|1 CIRI 兑换 USD
$0.199936
|1 CIRI 兑换 MYR
RM0.89771264
|1 CIRI 兑换 TRY
₺7.07973376
|1 CIRI 兑换 JPY
¥31.75583488
|1 CIRI 兑换 RUB
₽20.37947648
|1 CIRI 兑换 INR
₹17.21648896
|1 CIRI 兑换 IDR
Rp3,224.77374208
|1 CIRI 兑换 PHP
₱11.7262464
|1 CIRI 兑换 EGP
￡E.10.10876416
|1 CIRI 兑换 BRL
R$1.2196096
|1 CIRI 兑换 CAD
C$0.28790784
|1 CIRI 兑换 BDT
৳24.38819328
|1 CIRI 兑换 NGN
₦309.97677568
|1 CIRI 兑换 UAH
₴8.45329408
|1 CIRI 兑换 VES
Bs10.596608
|1 CIRI 兑换 PKR
Rs55.67617792
|1 CIRI 兑换 KZT
₸105.5062272
|1 CIRI 兑换 THB
฿6.947776
|1 CIRI 兑换 TWD
NT$6.597888
|1 CIRI 兑换 CHF
Fr0.18194176
|1 CIRI 兑换 HKD
HK$1.55550208
|1 CIRI 兑换 MAD
.د.م2.00735744