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CIRI Coin 价格 (CIRI)

USD

CIRI Coin (CIRI) 实时价格图表

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今天 CIRI Coin (CIRI) 的价格

今天 CIRI Coin (CIRI) 的实时价格为 0.199936 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CIRI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CIRI Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.76 USD
- CIRI Coin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CIRI Coin (CIRI) 价格表现 USD

今天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001876999
在过去60天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0400523991
在过去90天内，CIRI Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.18169526404553

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0001876999-0.09%
60天$ -0.0400523991-20.03%
90天$ -0.18169526404553-47.61%

CIRI Coin (CIRI) 价格分析

CIRI Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 2.16
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CIRI Coin (CIRI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是CIRI Coin (CIRI)

CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.

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CIRI Coin (CIRI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CIRI Coin (CIRI) 的其他问题

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CIRI 兑换为当地货币

1 CIRI 兑换 AUD
A$0.32389632
1 CIRI 兑换 GBP
0.16194816
1 CIRI 兑换 EUR
0.19393792
1 CIRI 兑换 USD
$0.199936
1 CIRI 兑换 MYR
RM0.89771264
1 CIRI 兑换 TRY
7.07973376
1 CIRI 兑换 JPY
¥31.75583488
1 CIRI 兑换 RUB
20.37947648
1 CIRI 兑换 INR
17.21648896
1 CIRI 兑换 IDR
Rp3,224.77374208
1 CIRI 兑换 PHP
11.7262464
1 CIRI 兑换 EGP
￡E.10.10876416
1 CIRI 兑换 BRL
R$1.2196096
1 CIRI 兑换 CAD
C$0.28790784
1 CIRI 兑换 BDT
24.38819328
1 CIRI 兑换 NGN
309.97677568
1 CIRI 兑换 UAH
8.45329408
1 CIRI 兑换 VES
Bs10.596608
1 CIRI 兑换 PKR
Rs55.67617792
1 CIRI 兑换 KZT
105.5062272
1 CIRI 兑换 THB
฿6.947776
1 CIRI 兑换 TWD
NT$6.597888
1 CIRI 兑换 CHF
Fr0.18194176
1 CIRI 兑换 HKD
HK$1.55550208
1 CIRI 兑换 MAD
.د.م2.00735744