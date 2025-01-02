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Circuits of Value 价格 (COVAL)

USD

Circuits of Value (COVAL) 实时价格图表

$0.0018801
$0.0018801$0.0018801
+15.80%(1D)

今天 Circuits of Value (COVAL) 的价格

今天 Circuits of Value (COVAL) 的实时价格为 0.0018801 USD。目前其市值为 $ 3.36M USD。COVAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Circuits of Value 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.00K USD
- Circuits of Value 当天价格变化为 +15.90%
- 其循环供应量为 1.78B USD

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Circuits of Value (COVAL) 价格表现 USD

今天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00025792
在过去30天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009097136
在过去60天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002249731
在过去90天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005657031866442494

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00025792+15.90%
30天$ -0.0009097136-48.38%
60天$ +0.0002249731+11.97%
90天$ -0.0005657031866442494-23.12%

Circuits of Value (COVAL) 价格分析

Circuits of Value 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00153729
$ 0.00153729$ 0.00153729

$ 0.00201226
$ 0.00201226$ 0.00201226

$ 0.250821
$ 0.250821$ 0.250821

+2.33%

+15.90%

-2.48%

Circuits of Value (COVAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

1.78B
1.78B 1.78B

什么是Circuits of Value (COVAL)

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Circuits of Value (COVAL) 资源

官网

大家还在问：关于 Circuits of Value (COVAL) 的其他问题

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COVAL 兑换为当地货币

1 COVAL 兑换 AUD
A$0.00300816
1 COVAL 兑换 GBP
0.00150408
1 COVAL 兑换 EUR
0.001804896
1 COVAL 兑换 USD
$0.0018801
1 COVAL 兑换 MYR
RM0.008404047
1 COVAL 兑换 TRY
0.066405132
1 COVAL 兑换 JPY
¥0.294912486
1 COVAL 兑换 RUB
0.2086911
1 COVAL 兑换 INR
0.161199774
1 COVAL 兑换 IDR
Rp30.324189303
1 COVAL 兑换 PHP
0.108707382
1 COVAL 兑换 EGP
￡E.0.095471478
1 COVAL 兑换 BRL
R$0.011919834
1 COVAL 兑换 CAD
C$0.002707344
1 COVAL 兑换 BDT
0.22467195
1 COVAL 兑换 NGN
2.910357198
1 COVAL 兑换 UAH
0.079077006
1 COVAL 兑换 VES
Bs0.0958851
1 COVAL 兑换 PKR
Rs0.523701855
1 COVAL 兑换 KZT
0.986920893
1 COVAL 兑换 THB
฿0.064468629
1 COVAL 兑换 TWD
NT$0.061798887
1 COVAL 兑换 CHF
Fr0.00169209
1 COVAL 兑换 HKD
HK$0.014608377
1 COVAL 兑换 MAD
.د.م0.01898901