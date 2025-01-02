Circuits of Value 价格 (COVAL)
今天 Circuits of Value (COVAL) 的实时价格为 0.0018801 USD。目前其市值为 $ 3.36M USD。COVAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Circuits of Value 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.00K USD
- Circuits of Value 当天价格变化为 +15.90%
- 其循环供应量为 1.78B USD
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今天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00025792。
在过去30天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009097136。
在过去60天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002249731。
在过去90天内，Circuits of Value 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005657031866442494。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00025792
|+15.90%
|30天
|$ -0.0009097136
|-48.38%
|60天
|$ +0.0002249731
|+11.97%
|90天
|$ -0.0005657031866442494
|-23.12%
Circuits of Value 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.33%
+15.90%
-2.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 COVAL 兑换 AUD
A$0.00300816
|1 COVAL 兑换 GBP
￡0.00150408
|1 COVAL 兑换 EUR
€0.001804896
|1 COVAL 兑换 USD
$0.0018801
|1 COVAL 兑换 MYR
RM0.008404047
|1 COVAL 兑换 TRY
₺0.066405132
|1 COVAL 兑换 JPY
¥0.294912486
|1 COVAL 兑换 RUB
₽0.2086911
|1 COVAL 兑换 INR
₹0.161199774
|1 COVAL 兑换 IDR
Rp30.324189303
|1 COVAL 兑换 PHP
₱0.108707382
|1 COVAL 兑换 EGP
￡E.0.095471478
|1 COVAL 兑换 BRL
R$0.011919834
|1 COVAL 兑换 CAD
C$0.002707344
|1 COVAL 兑换 BDT
৳0.22467195
|1 COVAL 兑换 NGN
₦2.910357198
|1 COVAL 兑换 UAH
₴0.079077006
|1 COVAL 兑换 VES
Bs0.0958851
|1 COVAL 兑换 PKR
Rs0.523701855
|1 COVAL 兑换 KZT
₸0.986920893
|1 COVAL 兑换 THB
฿0.064468629
|1 COVAL 兑换 TWD
NT$0.061798887
|1 COVAL 兑换 CHF
Fr0.00169209
|1 COVAL 兑换 HKD
HK$0.014608377
|1 COVAL 兑换 MAD
.د.م0.01898901