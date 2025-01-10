CircleSwap 价格 (CIR)
今天 CircleSwap (CIR) 的实时价格为 0.074844 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CIR 兑换 USD 的价格为实时更新。
CircleSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.27 USD
- CircleSwap 当天价格变化为 -3.65%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CircleSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00283857566094487。
在过去30天内，CircleSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0123431602。
在过去60天内，CircleSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066467609。
在过去90天内，CircleSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01220492234752708。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00283857566094487
|-3.65%
|30天
|$ -0.0123431602
|-16.49%
|60天
|$ -0.0066467609
|-8.88%
|90天
|$ +0.01220492234752708
|+19.48%
CircleSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.25%
-3.65%
-8.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CircleSwap is a decentralized crypto-asset trading and management platform that integrates Circle, a group of like-minds and Swap, decentralized trading, enabling share of trust and benefits on the basis of transfer in/between individualized crypto-asset. CircleSwap features a rich array of financial derivatives including liquidity mining, banking and crypto-asset hedging.
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|1 CIR 兑换 AUD
A$0.12124728
|1 CIR 兑换 GBP
￡0.06062364
|1 CIR 兑换 EUR
€0.07259868
|1 CIR 兑换 USD
$0.074844
|1 CIR 兑换 MYR
RM0.33604956
|1 CIR 兑换 TRY
₺2.65022604
|1 CIR 兑换 JPY
¥11.88747252
|1 CIR 兑换 RUB
₽7.62884892
|1 CIR 兑换 INR
₹6.44706216
|1 CIR 兑换 IDR
Rp1,207.16112132
|1 CIR 兑换 PHP
₱4.38436152
|1 CIR 兑换 EGP
￡E.3.7833642
|1 CIR 兑换 BRL
R$0.4565484
|1 CIR 兑换 CAD
C$0.10777536
|1 CIR 兑换 BDT
৳9.12947112
|1 CIR 兑换 NGN
₦116.03664072
|1 CIR 兑换 UAH
₴3.16440432
|1 CIR 兑换 VES
Bs3.966732
|1 CIR 兑换 PKR
Rs20.84180868
|1 CIR 兑换 KZT
₸39.4951788
|1 CIR 兑换 THB
฿2.59933212
|1 CIR 兑换 TWD
NT$2.47134888
|1 CIR 兑换 CHF
Fr0.06810804
|1 CIR 兑换 HKD
HK$0.58228632
|1 CIR 兑换 MAD
.د.م0.75143376