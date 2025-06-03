Circle USYC 价格 (USYC)
今天 Circle USYC (USYC) 的实时价格为 1.088 USD。目前其市值为 $ 408.49M USD。USYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Circle USYC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Circle USYC 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 375.53M USD
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今天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032932672。
在过去60天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0079274944。
在过去90天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0095043738657356。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0032932672
|+0.30%
|60天
|$ +0.0079274944
|+0.73%
|90天
|$ +0.0095043738657356
|+0.88%
Circle USYC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-0.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
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|1 USYC 兑换 VND
₫28,630.72
|1 USYC 兑换 AUD
A$1.67552
|1 USYC 兑换 GBP
￡0.79424
|1 USYC 兑换 EUR
€0.94656
|1 USYC 兑换 USD
$1.088
|1 USYC 兑换 MYR
RM4.61312
|1 USYC 兑换 TRY
₺42.60608
|1 USYC 兑换 JPY
¥155.4208
|1 USYC 兑换 RUB
₽85.59296
|1 USYC 兑换 INR
₹93.0784
|1 USYC 兑换 IDR
Rp17,836.06272
|1 USYC 兑换 KRW
₩1,494.49856
|1 USYC 兑换 PHP
₱60.53632
|1 USYC 兑换 EGP
￡E.54.06272
|1 USYC 兑换 BRL
R$6.16896
|1 USYC 兑换 CAD
C$1.49056
|1 USYC 兑换 BDT
৳132.61632
|1 USYC 兑换 NGN
₦1,718.78976
|1 USYC 兑换 UAH
₴45.22816
|1 USYC 兑换 VES
Bs104.448
|1 USYC 兑换 PKR
Rs306.04352
|1 USYC 兑换 KZT
₸555.0976
|1 USYC 兑换 THB
฿35.39264
|1 USYC 兑换 TWD
NT$32.62912
|1 USYC 兑换 AED
د.إ3.99296
|1 USYC 兑换 CHF
Fr0.88128
|1 USYC 兑换 HKD
HK$8.52992
|1 USYC 兑换 MAD
.د.م9.98784
|1 USYC 兑换 MXN
$20.90048