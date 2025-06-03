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Circle USYC 价格 (USYC)

USD

Circle USYC (USYC) 实时价格图表

$1.088
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今天 Circle USYC (USYC) 的价格

今天 Circle USYC (USYC) 的实时价格为 1.088 USD。目前其市值为 $ 408.49M USD。USYC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Circle USYC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Circle USYC 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 375.53M USD

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Circle USYC (USYC) 价格表现 USD

今天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032932672
在过去60天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0079274944
在过去90天内，Circle USYC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0095043738657356

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0032932672+0.30%
60天$ +0.0079274944+0.73%
90天$ +0.0095043738657356+0.88%

Circle USYC (USYC) 价格分析

Circle USYC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.088
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$ 1.12
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Circle USYC (USYC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 408.49M
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375.53M
375.53M 375.53M

什么是Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

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Circle USYC (USYC) 资源

官网

大家还在问：关于 Circle USYC (USYC) 的其他问题

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USYC 兑换为当地货币

1 USYC 兑换 VND
28,630.72
1 USYC 兑换 AUD
A$1.67552
1 USYC 兑换 GBP
0.79424
1 USYC 兑换 EUR
0.94656
1 USYC 兑换 USD
$1.088
1 USYC 兑换 MYR
RM4.61312
1 USYC 兑换 TRY
42.60608
1 USYC 兑换 JPY
¥155.4208
1 USYC 兑换 RUB
85.59296
1 USYC 兑换 INR
93.0784
1 USYC 兑换 IDR
Rp17,836.06272
1 USYC 兑换 KRW
1,494.49856
1 USYC 兑换 PHP
60.53632
1 USYC 兑换 EGP
￡E.54.06272
1 USYC 兑换 BRL
R$6.16896
1 USYC 兑换 CAD
C$1.49056
1 USYC 兑换 BDT
132.61632
1 USYC 兑换 NGN
1,718.78976
1 USYC 兑换 UAH
45.22816
1 USYC 兑换 VES
Bs104.448
1 USYC 兑换 PKR
Rs306.04352
1 USYC 兑换 KZT
555.0976
1 USYC 兑换 THB
฿35.39264
1 USYC 兑换 TWD
NT$32.62912
1 USYC 兑换 AED
د.إ3.99296
1 USYC 兑换 CHF
Fr0.88128
1 USYC 兑换 HKD
HK$8.52992
1 USYC 兑换 MAD
.د.م9.98784
1 USYC 兑换 MXN
$20.90048