Cicada Finance（LTCIC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00221125 $ 0.00221125 $ 0.00221125 24H最低价 $ 0.00230726 $ 0.00230726 $ 0.00230726 24H最高价 24H最低价 $ 0.00221125$ 0.00221125 $ 0.00221125 24H最高价 $ 0.00230726$ 0.00230726 $ 0.00230726 历史最高 $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 最低价 $ 0.00209182$ 0.00209182 $ 0.00209182 涨跌幅（1H） -0.48% 涨跌幅（1D） +3.10% 漲跌幅（7D） -2.32% 漲跌幅（7D） -2.32%

Cicada Finance（LTCIC）当前实时价格为 $0.00229061。过去 24 小时内，LTCIC 的交易价格在 $ 0.00221125 至 $ 0.00230726 之间波动，市场活跃度显著。LTCIC 的历史最高价为 $ 0.00289418，历史最低价为 $ 0.00209182。

从短期表现来看，LTCIC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.48%，过去 24 小时内变动为 +3.10%，过去 7 天内累计变动为 -2.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cicada Finance（LTCIC）市场信息

市值 $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.91M$ 22.91M $ 22.91M 流通量 2.61B 2.61B 2.61B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cicada Finance 的当前市值为 $ 5.97M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LTCIC 的流通量为 2.61B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.91M。