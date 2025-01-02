Chudjak 价格 (CHUD)

USD

Chudjak (CHUD) 实时价格图表

$0.01376668
$0.01376668$0.01376668
+43.50%(1D)

今天 Chudjak (CHUD) 的价格

今天 Chudjak (CHUD) 的实时价格为 0.01376668 USD。目前其市值为 $ 12.76M USD。CHUD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chudjak 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 475.68K USD
- Chudjak 当天价格变化为 +43.60%
- 其循环供应量为 926.93M USD

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Chudjak (CHUD) 价格表现 USD

今天内，Chudjak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00417973
在过去30天内，Chudjak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004935946
在过去60天内，Chudjak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014033781
在过去90天内，Chudjak 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001945488602803975

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00417973+43.60%
30天$ -0.0004935946-3.58%
60天$ -0.0014033781-10.19%
90天$ -0.001945488602803975-12.38%

Chudjak (CHUD) 价格分析

Chudjak 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00916784
$ 0.00916784$ 0.00916784

$ 0.01436319
$ 0.01436319$ 0.01436319

$ 0.03484076
$ 0.03484076$ 0.03484076

+0.81%

+43.60%

+26.16%

Chudjak (CHUD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.76M
$ 12.76M$ 12.76M

$ 475.68K
$ 475.68K$ 475.68K

926.93M
926.93M 926.93M

什么是Chudjak (CHUD)

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Chudjak (CHUD) 资源

官网

大家还在问：关于 Chudjak (CHUD) 的其他问题

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CHUD 兑换为当地货币

1 CHUD 兑换 AUD
A$0.022026688
1 CHUD 兑换 GBP
0.011013344
1 CHUD 兑换 EUR
0.0132160128
1 CHUD 兑换 USD
$0.01376668
1 CHUD 兑换 MYR
RM0.0615370596
1 CHUD 兑换 TRY
0.4862391376
1 CHUD 兑换 JPY
¥2.1594414248
1 CHUD 兑换 RUB
1.52810148
1 CHUD 兑换 INR
1.1803551432
1 CHUD 兑换 IDR
Rp222.0431947204
1 CHUD 兑换 PHP
0.7959894376
1 CHUD 兑换 EGP
￡E.0.6990720104
1 CHUD 兑换 BRL
R$0.0872807512
1 CHUD 兑换 CAD
C$0.0198240192
1 CHUD 兑换 BDT
1.64511826
1 CHUD 兑换 NGN
21.3105453064
1 CHUD 兑换 UAH
0.5790265608
1 CHUD 兑换 VES
Bs0.70210068
1 CHUD 兑换 PKR
Rs3.834708714
1 CHUD 兑换 KZT
7.2265433324
1 CHUD 兑换 THB
฿0.4720594572
1 CHUD 兑换 TWD
NT$0.4525107716
1 CHUD 兑换 CHF
Fr0.012390012
1 CHUD 兑换 HKD
HK$0.1069671036
1 CHUD 兑换 MAD
.د.م0.139043468