chudhouse 今日价格

chudhouse (CHUDHOUSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.02%。当前 CHUDHOUSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHUDHOUSE。

chudhouse 目前市值在 $ 37,127 排名第 #-，流通供应量为 995.06M CHUDHOUSE。过去 24 小时内，CHUDHOUSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0019328，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHUDHOUSE 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +22.05%。过去一天，总交易量达到 --。

chudhouse（CHUDHOUSE）市场信息

市值 $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K 流通量 995.06M 995.06M 995.06M 总供应量 995,061,972.822972 995,061,972.822972 995,061,972.822972

chudhouse 的当前市值为 $ 37.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHUDHOUSE 的流通量为 995.06M，总供应量是 995061972.822972，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.13K。