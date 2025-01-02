Chronicle 价格 (XNL)
今天 Chronicle (XNL) 的实时价格为 0.00919696 USD。目前其市值为 $ 441.74K USD。XNL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chronicle 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.10K USD
- Chronicle 当天价格变化为 +3.83%
- 其循环供应量为 48.04M USD
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今天内，Chronicle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033891。
在过去30天内，Chronicle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010538180。
在过去60天内，Chronicle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009520913。
在过去90天内，Chronicle 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003262407877946709。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00033891
|+3.83%
|30天
|$ -0.0010538180
|-11.45%
|60天
|$ +0.0009520913
|+10.35%
|90天
|$ -0.003262407877946709
|-26.18%
Chronicle 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.75%
+3.83%
+4.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 XNL 兑换 AUD
A$0.014715136
|1 XNL 兑换 GBP
￡0.007357568
|1 XNL 兑换 EUR
€0.0088290816
|1 XNL 兑换 USD
$0.00919696
|1 XNL 兑换 MYR
RM0.0411104112
|1 XNL 兑换 TRY
₺0.3248366272
|1 XNL 兑换 JPY
¥1.4426351456
|1 XNL 兑换 RUB
₽1.02086256
|1 XNL 兑换 INR
₹0.7885473504
|1 XNL 兑换 IDR
Rp148.3380437488
|1 XNL 兑换 PHP
₱0.5317682272
|1 XNL 兑换 EGP
￡E.0.4670216288
|1 XNL 兑换 BRL
R$0.0583087264
|1 XNL 兑换 CAD
C$0.0132436224
|1 XNL 兑换 BDT
৳1.09903672
|1 XNL 兑换 NGN
₦14.2367101408
|1 XNL 兑换 UAH
₴0.3868241376
|1 XNL 兑换 VES
Bs0.46904496
|1 XNL 兑换 PKR
Rs2.561813208
|1 XNL 兑换 KZT
₸4.8277602128
|1 XNL 兑换 THB
฿0.3153637584
|1 XNL 兑换 TWD
NT$0.3023040752
|1 XNL 兑换 CHF
Fr0.008277264
|1 XNL 兑换 HKD
HK$0.0714603792
|1 XNL 兑换 MAD
.د.م0.092889296