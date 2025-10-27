Chrema Coin（CRMC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.812822 $ 0.812822 $ 0.812822 24H最低价 $ 0.856284 $ 0.856284 $ 0.856284 24H最高价 24H最低价 $ 0.812822$ 0.812822 $ 0.812822 24H最高价 $ 0.856284$ 0.856284 $ 0.856284 历史最高 $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 最低价 $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.28% 漲跌幅（7D） -8.33% 漲跌幅（7D） -8.33%

Chrema Coin（CRMC）当前实时价格为 $0.823519。过去 24 小时内，CRMC 的交易价格在 $ 0.812822 至 $ 0.856284 之间波动，市场活跃度显著。CRMC 的历史最高价为 $ 5.02，历史最低价为 $ 0.432032。

从短期表现来看，CRMC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.28%，过去 7 天内累计变动为 -8.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chrema Coin（CRMC）市场信息

市值 $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.18M$ 41.18M $ 41.18M 流通量 10.99M 10.99M 10.99M 总供应量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Chrema Coin 的当前市值为 $ 9.05M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRMC 的流通量为 10.99M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.18M。