ChowdLaunch 今日价格

ChowdLaunch (CHWDR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.42%。当前 CHWDR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHWDR。

ChowdLaunch 目前市值在 $ 146,252 排名第 #-，流通供应量为 984.31M CHWDR。过去 24 小时内，CHWDR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHWDR 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -66.81%。过去一天，总交易量达到 $ 19.50K。

ChowdLaunch（CHWDR）市场信息

市值 $ 146.25K$ 146.25K $ 146.25K 成交量（24H） $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K 完全稀释市值 $ 146.25K$ 146.25K $ 146.25K 流通量 984.31M 984.31M 984.31M 总供应量 984,311,549.247759 984,311,549.247759 984,311,549.247759

ChowdLaunch 的当前市值为 $ 146.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.50K。CHWDR 的流通量为 984.31M，总供应量是 984311549.247759，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 146.25K。