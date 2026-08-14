CHONKY 今日价格

CHONKY (CHONKY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.71%。当前 CHONKY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHONKY。

CHONKY 目前市值在 $ 258,209 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M CHONKY。过去 24 小时内，CHONKY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00217993，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHONKY 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -7.36%。过去一天，总交易量达到 $ 820.08。

CHONKY（CHONKY）市场信息

市值 $ 258.21K$ 258.21K $ 258.21K 成交量（24H） $ 820.08$ 820.08 $ 820.08 完全稀释市值 $ 258.21K$ 258.21K $ 258.21K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

CHONKY 的当前市值为 $ 258.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 820.08。CHONKY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999250.8068373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 258.21K。