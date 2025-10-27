Chonkus Maximus（CHONKUS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.12% 漲跌幅（7D） -3.12%

Chonkus Maximus（CHONKUS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CHONKUS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CHONKUS 的历史最高价为 $ 0.00108574，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CHONKUS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -3.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chonkus Maximus（CHONKUS）市场信息

市值 $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,909,596.551002 999,909,596.551002 999,909,596.551002

Chonkus Maximus 的当前市值为 $ 9.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHONKUS 的流通量为 999.91M，总供应量是 999909596.551002，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.59K。