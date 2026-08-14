Chonkers 今日价格

Chonkers (CHONKERS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.87%。当前 CHONKERS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHONKERS。

Chonkers 目前市值在 $ 35,338 排名第 #-，流通供应量为 999.51M CHONKERS。过去 24 小时内，CHONKERS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00112827，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHONKERS 在过去一小时内波动了 +1.50%，过去7 天内波动了 -21.29%。过去一天，总交易量达到 --。

Chonkers（CHONKERS）市场信息

市值 $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K 流通量 999.51M 999.51M 999.51M 总供应量 999,510,909.303577 999,510,909.303577 999,510,909.303577

Chonkers 的当前市值为 $ 35.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHONKERS 的流通量为 999.51M，总供应量是 999510909.303577，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.34K。