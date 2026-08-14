Chomolon Joff 今日价格

Chomolon Joff (JOFF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.66%。当前 JOFF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JOFF。

Chomolon Joff 目前市值在 $ 819,619 排名第 #-，流通供应量为 871.53M JOFF。过去 24 小时内，JOFF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00113188（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00472637，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOFF 在过去一小时内波动了 +4.69%，过去7 天内波动了 -47.94%。过去一天，总交易量达到 $ 9.06。

Chomolon Joff（JOFF）市场信息

市值 $ 819.62K$ 819.62K $ 819.62K 成交量（24H） $ 9.06$ 9.06 $ 9.06 完全稀释市值 $ 819.62K$ 819.62K $ 819.62K 流通量 871.53M 871.53M 871.53M 总供应量 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

Chomolon Joff 的当前市值为 $ 819.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.06。JOFF 的流通量为 871.53M，总供应量是 871530911.7892947，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 819.62K。