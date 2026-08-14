Chirpley 今日价格

Chirpley (CHRP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 CHRP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHRP。

Chirpley 目前市值在 $ 57,090 排名第 #-，流通供应量为 636.76M CHRP。过去 24 小时内，CHRP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03695469，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHRP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.05%。过去一天，总交易量达到 --。

Chirpley（CHRP）市场信息

市值 $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 89.66K$ 89.66K $ 89.66K 流通量 636.76M 636.76M 636.76M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Chirpley 的当前市值为 $ 57.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHRP 的流通量为 636.76M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 89.66K。