Chinese Oil Asset Reserve 今日价格

Chinese Oil Asset Reserve (COAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 COAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COAR。

Chinese Oil Asset Reserve 目前市值在 $ 10,702.57 排名第 #-，流通供应量为 999.96M COAR。过去 24 小时内，COAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01708873，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COAR 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -3.10%。过去一天，总交易量达到 --。

Chinese Oil Asset Reserve（COAR）市场信息

市值 $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,796.280236 999,961,796.280236 999,961,796.280236

Chinese Oil Asset Reserve 的当前市值为 $ 10.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COAR 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961796.280236，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.70K。