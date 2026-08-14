Chill Town 今日价格

Chill Town (CHILLTOWN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,58%。当前 CHILLTOWN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHILLTOWN。

Chill Town 目前市值在 $ 45.682 排名第 #-，流通供应量为 855,49M CHILLTOWN。过去 24 小时内，CHILLTOWN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHILLTOWN 在过去一小时内波动了 -0,04%，过去7 天内波动了 -0,96%。过去一天，总交易量达到 --。

Chill Town（CHILLTOWN）市场信息

市值 $ 45,68K$ 45,68K $ 45,68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45,68K$ 45,68K $ 45,68K 流通量 855,49M 855,49M 855,49M 总供应量 855.487.131,0 855.487.131,0 855.487.131,0

Chill Town 的当前市值为 $ 45,68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHILLTOWN 的流通量为 855,49M，总供应量是 855487131.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45,68K。