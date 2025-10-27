Chili Coin（CHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -6.89% 漲跌幅（7D） -6.89%

Chili Coin（CHI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CHI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CHI 的历史最高价为 $ 0.00131437，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CHI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -6.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chili Coin（CHI）市场信息

市值 $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.00M$ 83.00M $ 83.00M 流通量 5.88B 5.88B 5.88B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Chili Coin 的当前市值为 $ 4.88M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHI 的流通量为 5.88B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.00M。