Chilean Peso 今日价格

Chilean Peso (WCLP) 今日实时价格为 $ 0.00110886，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 WCLP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00110886 每 WCLP。

Chilean Peso 目前市值在 $ 70,914 排名第 #-，流通供应量为 63.95M WCLP。过去 24 小时内，WCLP 的交易价格在 $ 0.00110409（低点）和 $ 0.00110872（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00247997，而历史最低价为 $ 0.00106918。

短期表现方面，WCLP 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +1.24%。过去一天，总交易量达到 $ 224.08。

Chilean Peso（WCLP）市场信息

市值 $ 70.91K$ 70.91K $ 70.91K 成交量（24H） $ 224.08$ 224.08 $ 224.08 完全稀释市值 $ 70.91K$ 70.91K $ 70.91K 流通量 63.95M 63.95M 63.95M 总供应量 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

Chilean Peso 的当前市值为 $ 70.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 224.08。WCLP 的流通量为 63.95M，总供应量是 63952369.57473687，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.91K。