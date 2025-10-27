Children Of The Sky（COTS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001534 $ 0.00001534 $ 0.00001534 24H最低价 $ 0.00001636 $ 0.00001636 $ 0.00001636 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001534$ 0.00001534 $ 0.00001534 24H最高价 $ 0.00001636$ 0.00001636 $ 0.00001636 历史最高 $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 最低价 $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 涨跌幅（1H） -0.71% 涨跌幅（1D） +2.82% 漲跌幅（7D） +5.19% 漲跌幅（7D） +5.19%

Children Of The Sky（COTS）当前实时价格为 $0.00001624。过去 24 小时内，COTS 的交易价格在 $ 0.00001534 至 $ 0.00001636 之间波动，市场活跃度显著。COTS 的历史最高价为 $ 0.01772925，历史最低价为 $ 0.00001427。

从短期表现来看，COTS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.71%，过去 24 小时内变动为 +2.82%，过去 7 天内累计变动为 +5.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Children Of The Sky（COTS）市场信息

市值 $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K 流通量 999.53M 999.53M 999.53M 总供应量 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

Children Of The Sky 的当前市值为 $ 16.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COTS 的流通量为 999.53M，总供应量是 999530335.104312，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.24K。