Chihuahua Chain 今日价格

Chihuahua Chain (HUAHUA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.70%。当前 HUAHUA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HUAHUA。

Chihuahua Chain 目前市值在 $ 604,798 排名第 #-，流通供应量为 114.43B HUAHUA。过去 24 小时内，HUAHUA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00983165，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HUAHUA 在过去一小时内波动了 +1.34%，过去7 天内波动了 -20.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Chihuahua Chain（HUAHUA）市场信息

市值 $ 604.80K$ 604.80K $ 604.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 643.91K$ 643.91K $ 643.91K 流通量 114.43B 114.43B 114.43B 总供应量 121,827,724,888.0 121,827,724,888.0 121,827,724,888.0

Chihuahua Chain 的当前市值为 $ 604.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HUAHUA 的流通量为 114.43B，总供应量是 121827724888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 643.91K。