CHEXBACCA 价格 (CHEXBACCA)

USD

CHEXBACCA (CHEXBACCA) 实时价格图表

$0.00105703
$0.00105703$0.00105703
+7.90%(1D)

今天 CHEXBACCA (CHEXBACCA) 的价格

今天 CHEXBACCA (CHEXBACCA) 的实时价格为 0.00105703 USD。目前其市值为 $ 1.06M USD。CHEXBACCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
CHEXBACCA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.78K USD
- CHEXBACCA 当天价格变化为 +7.90%
- 其循环供应量为 999.87M USD

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CHEXBACCA (CHEXBACCA) 价格表现 USD

今天内，CHEXBACCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CHEXBACCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041946129
在过去60天内，CHEXBACCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029195662
在过去90天内，CHEXBACCA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006805001083027604

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.90%
30天$ +0.0041946129+396.83%
60天$ +0.0029195662+276.20%
90天$ +0.0006805001083027604+180.73%

CHEXBACCA (CHEXBACCA) 价格分析

CHEXBACCA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00107738
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$ 0.00146075
$ 0.00146075$ 0.00146075

+0.73%

+7.90%

+30.38%

CHEXBACCA (CHEXBACCA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 25.78K
$ 25.78K$ 25.78K

999.87M
999.87M 999.87M

什么是CHEXBACCA (CHEXBACCA)

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CHEXBACCA (CHEXBACCA) 资源

白皮书
官网

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CHEXBACCA 兑换为当地货币

1 CHEXBACCA 兑换 AUD
A$0.001691248
1 CHEXBACCA 兑换 GBP
0.000845624
1 CHEXBACCA 兑换 EUR
0.0010147488
1 CHEXBACCA 兑换 USD
$0.00105703
1 CHEXBACCA 兑换 MYR
RM0.0047249241
1 CHEXBACCA 兑换 TRY
0.0373237293
1 CHEXBACCA 兑换 JPY
¥0.1658585773
1 CHEXBACCA 兑换 RUB
0.117858845
1 CHEXBACCA 兑换 INR
0.0906297522
1 CHEXBACCA 兑换 IDR
Rp17.0488685809
1 CHEXBACCA 兑换 PHP
0.0612443182
1 CHEXBACCA 兑换 EGP
￡E.0.0536654131
1 CHEXBACCA 兑换 BRL
R$0.006553586
1 CHEXBACCA 兑换 CAD
C$0.0015221232
1 CHEXBACCA 兑换 BDT
0.126315085
1 CHEXBACCA 兑换 NGN
1.6337349977
1 CHEXBACCA 兑换 UAH
0.0445115333
1 CHEXBACCA 兑换 VES
Bs0.05390853
1 CHEXBACCA 兑换 PKR
Rs0.294594261
1 CHEXBACCA 兑换 KZT
0.5548667579
1 CHEXBACCA 兑换 THB
฿0.0362244181
1 CHEXBACCA 兑换 TWD
NT$0.0347445761
1 CHEXBACCA 兑换 CHF
Fr0.000951327
1 CHEXBACCA 兑换 HKD
HK$0.0082131231
1 CHEXBACCA 兑换 MAD
.د.م0.0106865733