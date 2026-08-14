Chevron xStock 今日价格

Chevron xStock (CVXX) 今日实时价格为 $ 198.82，过去 24 小时内变化了 0.48%。当前 CVXX 兑 USD 的汇率为 $ 198.82 每 CVXX。

Chevron xStock 目前市值在 $ 1,172,196 排名第 #-，流通供应量为 5.90K CVXX。过去 24 小时内，CVXX 的交易价格在 $ 195.26（低点）和 $ 202.66（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 310.05，而历史最低价为 $ 145.92。

短期表现方面，CVXX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.68%。过去一天，总交易量达到 $ 10.20K。

Chevron xStock（CVXX）市场信息

市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 成交量（24H） $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K 完全稀释市值 $ 113.48M$ 113.48M $ 113.48M 流通量 5.90K 5.90K 5.90K 总供应量 570,769.1200269009 570,769.1200269009 570,769.1200269009

Chevron xStock 的当前市值为 $ 1.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.20K。CVXX 的流通量为 5.90K，总供应量是 570769.1200269009，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.48M。