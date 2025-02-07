Chengu 价格 (CHENGU)
今天 Chengu (CHENGU) 的实时价格为 0.00079083 USD。目前其市值为 $ 779.47K USD。CHENGU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chengu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 104.08K USD
- Chengu 当天价格变化为 -16.41%
- 其循环供应量为 991.22M USD
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今天内，Chengu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000155296741229074。
在过去30天内，Chengu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Chengu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Chengu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000155296741229074
|-16.41%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Chengu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.39%
-16.41%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.
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|1 CHENGU 兑换 AUD
A$0.0012574197
|1 CHENGU 兑换 GBP
￡0.000632664
|1 CHENGU 兑换 EUR
€0.0007591968
|1 CHENGU 兑换 USD
$0.00079083
|1 CHENGU 兑换 MYR
RM0.0035112852
|1 CHENGU 兑换 TRY
₺0.0284540634
|1 CHENGU 兑换 JPY
¥0.1198740114
|1 CHENGU 兑换 RUB
₽0.0765048942
|1 CHENGU 兑换 INR
₹0.0691501752
|1 CHENGU 兑换 IDR
Rp12.9644241552
|1 CHENGU 兑换 PHP
₱0.04586814
|1 CHENGU 兑换 EGP
￡E.0.0397708407
|1 CHENGU 兑换 BRL
R$0.0045551808
|1 CHENGU 兑换 CAD
C$0.0011308869
|1 CHENGU 兑换 BDT
৳0.0962361027
|1 CHENGU 兑换 NGN
₦1.1856518775
|1 CHENGU 兑换 UAH
₴0.0327166371
|1 CHENGU 兑换 VES
Bs0.0474498
|1 CHENGU 兑换 PKR
Rs0.2202224301
|1 CHENGU 兑换 KZT
₸0.4055534406
|1 CHENGU 兑换 THB
฿0.0266114295
|1 CHENGU 兑换 TWD
NT$0.025939224
|1 CHENGU 兑换 CHF
Fr0.000711747
|1 CHENGU 兑换 HKD
HK$0.0061526574
|1 CHENGU 兑换 MAD
.د.م0.0079083