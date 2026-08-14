CHEF Universe 今日价格

CHEF Universe (CHEF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.07%。当前 CHEF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHEF。

CHEF Universe 目前市值在 $ 19,675.58 排名第 #-，流通供应量为 45.30B CHEF。过去 24 小时内，CHEF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHEF 在过去一小时内波动了 -0.30%，过去7 天内波动了 -35.75%。过去一天，总交易量达到 --。

CHEF Universe（CHEF）市场信息

市值 $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.44K$ 43.44K $ 43.44K 流通量 45.30B 45.30B 45.30B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

CHEF Universe 的当前市值为 $ 19.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHEF 的流通量为 45.30B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.44K。