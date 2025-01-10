Cheelee 价格 (CHEEL)

USD

Cheelee (CHEEL) 实时价格图表

$8.02
$8.02$8.02
+0.90%(1D)

今天 Cheelee (CHEEL) 的价格

今天 Cheelee (CHEEL) 的实时价格为 8.02 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CHEEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cheelee 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.80M USD
- Cheelee 当天价格变化为 +0.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Cheelee (CHEEL) 价格表现 USD

今天内，Cheelee 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.07487
在过去30天内，Cheelee 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.3134410140
在过去60天内，Cheelee 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.1338789940
在过去90天内，Cheelee 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.976943530650778

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.07487+0.94%
30天$ -1.3134410140-16.37%
60天$ -2.1338789940-26.60%
90天$ -4.976943530650778-38.29%

Cheelee (CHEEL) 价格分析

Cheelee 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7.9
$ 7.9$ 7.9

$ 8.11
$ 8.11$ 8.11

$ 22.48
$ 22.48$ 22.48

-0.87%

+0.94%

-1.61%

Cheelee (CHEEL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

0.00
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什么是Cheelee (CHEEL)

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Cheelee (CHEEL) 资源

官网

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CHEEL 兑换为当地货币

1 CHEEL 兑换 AUD
A$12.9122
1 CHEEL 兑换 GBP
6.4962
1 CHEEL 兑换 EUR
7.7794
1 CHEEL 兑换 USD
$8.02
1 CHEEL 兑换 MYR
RM36.0098
1 CHEEL 兑换 TRY
283.908
1 CHEEL 兑换 JPY
¥1,266.9194
1 CHEEL 兑换 RUB
816.035
1 CHEEL 兑换 INR
689.8002
1 CHEEL 兑换 IDR
Rp129,354.8206
1 CHEEL 兑换 PHP
469.2502
1 CHEEL 兑换 EGP
￡E.405.4912
1 CHEEL 兑换 BRL
R$48.8418
1 CHEEL 兑换 CAD
C$11.5488
1 CHEEL 兑换 BDT
978.2796
1 CHEEL 兑换 NGN
12,434.0476
1 CHEEL 兑换 UAH
339.0856
1 CHEEL 兑换 VES
Bs425.06
1 CHEEL 兑换 PKR
Rs2,233.3294
1 CHEEL 兑换 KZT
4,232.154
1 CHEEL 兑换 THB
฿277.091
1 CHEEL 兑换 TWD
NT$264.1788
1 CHEEL 兑换 CHF
Fr7.2982
1 CHEEL 兑换 HKD
HK$62.3956
1 CHEEL 兑换 MAD
.د.م80.5208