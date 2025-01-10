CHECK 价格 (CHECK)
今天 CHECK (CHECK) 的实时价格为 0.03515325 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CHECK 兑换 USD 的价格为实时更新。
CHECK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 61.49 USD
- CHECK 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CHECK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CHECK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064755626。
在过去60天内，CHECK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0182455421。
在过去90天内，CHECK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0064755626
|-18.42%
|60天
|$ +0.0182455421
|+51.90%
|90天
|$ 0
|--
CHECK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.
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|1 CHECK 兑换 AUD
A$0.0565967325
|1 CHECK 兑换 GBP
￡0.0284741325
|1 CHECK 兑换 EUR
€0.0340986525
|1 CHECK 兑换 USD
$0.03515325
|1 CHECK 兑换 MYR
RM0.1578380925
|1 CHECK 兑换 TRY
₺1.24442505
|1 CHECK 兑换 JPY
¥5.5531589025
|1 CHECK 兑换 RUB
₽3.5768431875
|1 CHECK 兑换 INR
₹3.0235310325
|1 CHECK 兑换 IDR
Rp566.9878238475
|1 CHECK 兑换 PHP
₱2.0568166575
|1 CHECK 兑换 EGP
￡E.1.77734832
|1 CHECK 兑换 BRL
R$0.2140832925
|1 CHECK 兑换 CAD
C$0.05062068
|1 CHECK 兑换 BDT
৳4.287993435
|1 CHECK 兑换 NGN
₦54.500895735
|1 CHECK 兑换 UAH
₴1.48627941
|1 CHECK 兑换 VES
Bs1.86312225
|1 CHECK 兑换 PKR
Rs9.7891255275
|1 CHECK 兑换 KZT
₸18.550370025
|1 CHECK 兑换 THB
฿1.2145447875
|1 CHECK 兑换 TWD
NT$1.157948055
|1 CHECK 兑换 CHF
Fr0.0319894575
|1 CHECK 兑换 HKD
HK$0.273492285
|1 CHECK 兑换 MAD
.د.م0.35293863