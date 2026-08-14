Chateau USD 今日价格

Chateau USD (CHUSD) 今日实时价格为 $ 0.999474，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CHUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999474 每 CHUSD。

Chateau USD 目前市值在 $ 1,230,484 排名第 #-，流通供应量为 1.23M CHUSD。过去 24 小时内，CHUSD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.045，而历史最低价为 $ 0.986828。

短期表现方面，CHUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 999.68。

Chateau USD（CHUSD）市场信息

市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 成交量（24H） $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 完全稀释市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 流通量 1.23M 1.23M 1.23M 总供应量 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

Chateau USD 的当前市值为 $ 1.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 999.68。CHUSD 的流通量为 1.23M，总供应量是 1230459.136150956，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.23M。