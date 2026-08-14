Charred Treasures 今日价格

Charred Treasures (CHARRED) 今日实时价格为 $ 0.861522，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CHARRED 兑 USD 的汇率为 $ 0.861522 每 CHARRED。

Charred Treasures 目前市值在 $ 1,378,435 排名第 #-，流通供应量为 1.60M CHARRED。过去 24 小时内，CHARRED 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.96，而历史最低价为 $ 0.368929。

短期表现方面，CHARRED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.34%。过去一天，总交易量达到 $ 268.35。

Charred Treasures（CHARRED）市场信息

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） $ 268.35$ 268.35 $ 268.35 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 1.60M 1.60M 1.60M 总供应量 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0

Charred Treasures 的当前市值为 $ 1.38M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 268.35。CHARRED 的流通量为 1.60M，总供应量是 1600000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。