chaos and disorder 价格 (CHAOS)
今天 chaos and disorder (CHAOS) 的实时价格为 0.00309026 USD。目前其市值为 $ 3.09M USD。CHAOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
chaos and disorder 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 984.55K USD
- chaos and disorder 当天价格变化为 +109.05%
- 其循环供应量为 999.98M USD
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今天内，chaos and disorder 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00161201。
在过去30天内，chaos and disorder 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027060943。
在过去60天内，chaos and disorder 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003655063。
在过去90天内，chaos and disorder 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00161201
|+109.05%
|30天
|$ -0.0027060943
|-87.56%
|60天
|$ +0.0003655063
|+11.83%
|90天
|$ 0
|--
chaos and disorder 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+8.44%
+109.05%
-61.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly.
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|1 CHAOS 兑换 AUD
A$0.004944416
|1 CHAOS 兑换 GBP
￡0.002472208
|1 CHAOS 兑换 EUR
€0.0029666496
|1 CHAOS 兑换 USD
$0.00309026
|1 CHAOS 兑换 MYR
RM0.0138134622
|1 CHAOS 兑换 TRY
₺0.1091479832
|1 CHAOS 兑换 JPY
¥0.4847381836
|1 CHAOS 兑换 RUB
₽0.34301886
|1 CHAOS 兑换 INR
₹0.2649588924
|1 CHAOS 兑换 IDR
Rp49.8428962478
|1 CHAOS 兑换 PHP
₱0.1786479306
|1 CHAOS 兑换 EGP
￡E.0.1569234028
|1 CHAOS 兑换 BRL
R$0.0195922484
|1 CHAOS 兑换 CAD
C$0.0044499744
|1 CHAOS 兑换 BDT
৳0.36928607
|1 CHAOS 兑换 NGN
₦4.7836606748
|1 CHAOS 兑换 UAH
₴0.1299763356
|1 CHAOS 兑换 VES
Bs0.15760326
|1 CHAOS 兑换 PKR
Rs0.860791923
|1 CHAOS 兑换 KZT
₸1.6221701818
|1 CHAOS 兑换 THB
฿0.1059341128
|1 CHAOS 兑换 TWD
NT$0.1015768462
|1 CHAOS 兑换 CHF
Fr0.002781234
|1 CHAOS 兑换 HKD
HK$0.0240113202
|1 CHAOS 兑换 MAD
.د.م0.031211626