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Champignons of Arborethia 价格 (CHAMPZ)

USD

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 实时价格图表

$0.00227259
$0.00227259$0.00227259
-6.30%(1D)

今天 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的价格

今天 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的实时价格为 0.00227259 USD。目前其市值为 $ 2.27M USD。CHAMPZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Champignons of Arborethia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.30K USD
- Champignons of Arborethia 当天价格变化为 -6.32%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 价格表现 USD

今天内，Champignons of Arborethia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000153478487932769
在过去30天内，Champignons of Arborethia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004041878
在过去60天内，Champignons of Arborethia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001833439
在过去90天内，Champignons of Arborethia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008250625619001165

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000153478487932769-6.32%
30天$ -0.0004041878-17.78%
60天$ +0.0001833439+8.07%
90天$ +0.0008250625619001165+57.00%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 价格分析

Champignons of Arborethia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00221471
$ 0.00221471$ 0.00221471

$ 0.00244212
$ 0.00244212$ 0.00244212

$ 0.00943234
$ 0.00943234$ 0.00943234

+1.58%

-6.32%

-17.87%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

$ 10.30K
$ 10.30K$ 10.30K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ

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Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的其他问题

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CHAMPZ 兑换为当地货币

1 CHAMPZ 兑换 AUD
A$0.003636144
1 CHAMPZ 兑换 GBP
0.001818072
1 CHAMPZ 兑换 EUR
0.0021816864
1 CHAMPZ 兑换 USD
$0.00227259
1 CHAMPZ 兑换 MYR
RM0.0101584773
1 CHAMPZ 兑换 TRY
0.0802678788
1 CHAMPZ 兑换 JPY
¥0.3564784674
1 CHAMPZ 兑换 RUB
0.25225749
1 CHAMPZ 兑换 INR
0.1948518666
1 CHAMPZ 兑换 IDR
Rp36.6546722877
1 CHAMPZ 兑换 PHP
0.1313784279
1 CHAMPZ 兑换 EGP
￡E.0.1154021202
1 CHAMPZ 兑换 BRL
R$0.0144082206
1 CHAMPZ 兑换 CAD
C$0.0032725296
1 CHAMPZ 兑换 BDT
0.271574505
1 CHAMPZ 兑换 NGN
3.5179238682
1 CHAMPZ 兑换 UAH
0.0955851354
1 CHAMPZ 兑换 VES
Bs0.11590209
1 CHAMPZ 兑换 PKR
Rs0.6330299445
1 CHAMPZ 兑换 KZT
1.1929506687
1 CHAMPZ 兑换 THB
฿0.0779043852
1 CHAMPZ 兑换 TWD
NT$0.0747000333
1 CHAMPZ 兑换 CHF
Fr0.002045331
1 CHAMPZ 兑换 HKD
HK$0.0176580243
1 CHAMPZ 兑换 MAD
.د.م0.022953159