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CHAISavings 价格 (CHAI)

USD

CHAISavings (CHAI) 实时价格图表

$0.00215576
$0.00215576$0.00215576
-24.40%(1D)

今天 CHAISavings (CHAI) 的价格

今天 CHAISavings (CHAI) 的实时价格为 0.00215576 USD。目前其市值为 $ 2.16M USD。CHAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
CHAISavings 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 142.69K USD
- CHAISavings 当天价格变化为 -24.43%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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CHAISavings (CHAI) 价格表现 USD

今天内，CHAISavings 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000697115046170718
在过去30天内，CHAISavings 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，CHAISavings 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，CHAISavings 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000697115046170718-24.43%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

CHAISavings (CHAI) 价格分析

CHAISavings 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00214595
$ 0.00214595$ 0.00214595

$ 0.00354062
$ 0.00354062$ 0.00354062

$ 0.00713283
$ 0.00713283$ 0.00713283

-13.71%

-24.43%

-58.61%

CHAISavings (CHAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 142.69K
$ 142.69K$ 142.69K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是CHAISavings (CHAI)

CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.

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CHAISavings (CHAI) 资源

官网

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CHAI 兑换为当地货币

1 CHAI 兑换 AUD
A$0.003449216
1 CHAI 兑换 GBP
0.0017461656
1 CHAI 兑换 EUR
0.0020910872
1 CHAI 兑换 USD
$0.00215576
1 CHAI 兑换 MYR
RM0.00970092
1 CHAI 兑换 TRY
0.0764001344
1 CHAI 兑换 JPY
¥0.3357811776
1 CHAI 兑换 RUB
0.2216336856
1 CHAI 兑换 INR
0.1866672584
1 CHAI 兑换 IDR
Rp35.3403222144
1 CHAI 兑换 PHP
0.1261981904
1 CHAI 兑换 EGP
￡E.0.1086071888
1 CHAI 兑换 BRL
R$0.0129561176
1 CHAI 兑换 CAD
C$0.0030827368
1 CHAI 兑换 BDT
0.2607607296
1 CHAI 兑换 NGN
3.352637952
1 CHAI 兑换 UAH
0.0907143808
1 CHAI 兑换 VES
Bs0.11641104
1 CHAI 兑换 PKR
Rs0.6006378512
1 CHAI 兑换 KZT
1.1381981648
1 CHAI 兑换 THB
฿0.0745677384
1 CHAI 兑换 TWD
NT$0.0709676192
1 CHAI 兑换 CHF
Fr0.0019617416
1 CHAI 兑换 HKD
HK$0.0167718128
1 CHAI 兑换 MAD
.د.م0.0216869456