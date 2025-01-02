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ChainPort 价格 (PORTX)

USD

ChainPort (PORTX) 实时价格图表

$0.00180102
$0.00180102$0.00180102
-0.70%(1D)

今天 ChainPort (PORTX) 的价格

今天 ChainPort (PORTX) 的实时价格为 0.00179438 USD。目前其市值为 $ 308.22K USD。PORTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ChainPort 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.32K USD
- ChainPort 当天价格变化为 -1.09%
- 其循环供应量为 171.13M USD

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ChainPort (PORTX) 价格表现 USD

今天内，ChainPort 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ChainPort 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001897996
在过去60天内，ChainPort 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002022896
在过去90天内，ChainPort 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000205840479669746

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.09%
30天$ -0.0001897996-10.57%
60天$ -0.0002022896-11.27%
90天$ -0.000205840479669746-10.29%

ChainPort (PORTX) 价格分析

ChainPort 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00178982
$ 0.00178982$ 0.00178982

$ 0.00183279
$ 0.00183279$ 0.00183279

$ 0.127139
$ 0.127139$ 0.127139

+0.01%

-1.09%

-8.03%

ChainPort (PORTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 308.22K
$ 308.22K$ 308.22K

$ 1.32K
$ 1.32K$ 1.32K

171.13M
171.13M 171.13M

什么是ChainPort (PORTX)

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ChainPort (PORTX) 资源

官网

大家还在问：关于 ChainPort (PORTX) 的其他问题

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PORTX 兑换为当地货币

1 PORTX 兑换 AUD
A$0.002871008
1 PORTX 兑换 GBP
0.001435504
1 PORTX 兑换 EUR
0.0017226048
1 PORTX 兑换 USD
$0.00179438
1 PORTX 兑换 MYR
RM0.0080208786
1 PORTX 兑换 TRY
0.0633595578
1 PORTX 兑换 JPY
¥0.2815561658
1 PORTX 兑换 RUB
0.20007337
1 PORTX 兑换 INR
0.1538501412
1 PORTX 兑换 IDR
Rp28.9416088514
1 PORTX 兑换 PHP
0.1039663772
1 PORTX 兑换 EGP
￡E.0.0911006726
1 PORTX 兑换 BRL
R$0.011125156
1 PORTX 兑换 CAD
C$0.0025839072
1 PORTX 兑换 BDT
0.21442841
1 PORTX 兑换 NGN
2.7733757842
1 PORTX 兑换 UAH
0.0755613418
1 PORTX 兑换 VES
Bs0.09151338
1 PORTX 兑换 PKR
Rs0.500093706
1 PORTX 兑换 KZT
0.9419238934
1 PORTX 兑换 THB
฿0.0614934026
1 PORTX 兑换 TWD
NT$0.0589812706
1 PORTX 兑换 CHF
Fr0.001614942
1 PORTX 兑换 HKD
HK$0.0139423326
1 PORTX 兑换 MAD
.د.م0.0181411818