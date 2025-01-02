ChainBounty 图标

ChainBounty 价格 (BOUNTY)

USD

ChainBounty (BOUNTY) 实时价格图表

$0.06119
$0.06119$0.06119
+1.90%(1D)

今天 ChainBounty (BOUNTY) 的价格

今天 ChainBounty (BOUNTY) 的实时价格为 0.061186 USD。目前其市值为 $ 30.95M USD。BOUNTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
ChainBounty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.22M USD
- ChainBounty 当天价格变化为 +1.94%
- 其循环供应量为 505.83M USD

在获取 MEXC 上从 BOUNTY兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BOUNTY 价格信息的首选平台。

ChainBounty (BOUNTY) 价格表现 USD

今天内，ChainBounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00116531
在过去30天内，ChainBounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0176797742
在过去60天内，ChainBounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022084107
在过去90天内，ChainBounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00056086348244417

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00116531+1.94%
30天$ -0.0176797742-28.89%
60天$ -0.0022084107-3.60%
90天$ +0.00056086348244417+0.93%

ChainBounty (BOUNTY) 价格分析

ChainBounty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.059014
$ 0.059014$ 0.059014

$ 0.061248
$ 0.061248$ 0.061248

$ 0.414779
$ 0.414779$ 0.414779

+0.04%

+1.94%

+5.58%

ChainBounty (BOUNTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 30.95M
$ 30.95M$ 30.95M

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

505.83M
505.83M 505.83M

什么是ChainBounty (BOUNTY)

Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ChainBounty (BOUNTY) 资源

官网

大家还在问：关于 ChainBounty (BOUNTY) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BOUNTY 兑换为当地货币

1 BOUNTY 兑换 AUD
A$0.0978976
1 BOUNTY 兑换 GBP
0.0489488
1 BOUNTY 兑换 EUR
0.05873856
1 BOUNTY 兑换 USD
$0.061186
1 BOUNTY 兑换 MYR
RM0.27350142
1 BOUNTY 兑换 TRY
2.16108952
1 BOUNTY 兑换 JPY
¥9.59763596
1 BOUNTY 兑换 RUB
6.791646
1 BOUNTY 兑换 INR
5.24608764
1 BOUNTY 兑换 IDR
Rp986.87082958
1 BOUNTY 兑换 PHP
3.53716266
1 BOUNTY 兑换 EGP
￡E.3.10702508
1 BOUNTY 兑换 BRL
R$0.38791924
1 BOUNTY 兑换 CAD
C$0.08810784
1 BOUNTY 兑换 BDT
7.311727
1 BOUNTY 兑换 NGN
94.71470428
1 BOUNTY 兑换 UAH
2.57348316
1 BOUNTY 兑换 VES
Bs3.120486
1 BOUNTY 兑换 PKR
Rs17.0433603
1 BOUNTY 兑换 KZT
32.11836698
1 BOUNTY 兑换 THB
฿2.09745608
1 BOUNTY 兑换 TWD
NT$2.01118382
1 BOUNTY 兑换 CHF
Fr0.0550674
1 BOUNTY 兑换 HKD
HK$0.47541522
1 BOUNTY 兑换 MAD
.د.م0.6179786