Chainbing 图标

Chainbing 价格 (CBG)

USD

Chainbing (CBG) 实时价格图表

$0.064985
$0.064985$0.064985
-9.50%(1D)

今天 Chainbing (CBG) 的价格

今天 Chainbing (CBG) 的实时价格为 0.064985 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CBG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chainbing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.06K USD
- Chainbing 当天价格变化为 -9.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 CBG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CBG 价格信息的首选平台。

Chainbing (CBG) 价格表现 USD

今天内，Chainbing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00686749071896928
在过去30天内，Chainbing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0269671373
在过去60天内，Chainbing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0352768992
在过去90天内，Chainbing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00686749071896928-9.55%
30天$ -0.0269671373-41.49%
60天$ -0.0352768992-54.28%
90天$ 0--

Chainbing (CBG) 价格分析

Chainbing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.06132
$ 0.06132$ 0.06132

$ 0.073249
$ 0.073249$ 0.073249

$ 627.17
$ 627.17$ 627.17

-9.48%

-9.55%

-24.88%

Chainbing (CBG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

0.00
0.00 0.00

什么是Chainbing (CBG)

Chainbing is dedicated to storing, indexing, analyzing, and sharing data on the blockchain to provide users with fast and accurate information.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Chainbing (CBG) 资源

官网

大家还在问：关于 Chainbing (CBG) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CBG 兑换为当地货币

1 CBG 兑换 AUD
A$0.10462585
1 CBG 兑换 GBP
0.05263785
1 CBG 兑换 EUR
0.06303545
1 CBG 兑换 USD
$0.064985
1 CBG 兑换 MYR
RM0.2924325
1 CBG 兑换 TRY
2.3056678
1 CBG 兑换 JPY
¥10.27087925
1 CBG 兑换 RUB
6.7168496
1 CBG 兑换 INR
5.62315205
1 CBG 兑换 IDR
Rp1,065.3276984
1 CBG 兑换 PHP
3.8159192
1 CBG 兑换 EGP
￡E.3.2778434
1 CBG 兑换 BRL
R$0.39315925
1 CBG 兑换 CAD
C$0.09292855
1 CBG 兑换 BDT
7.90412555
1 CBG 兑换 NGN
100.90805815
1 CBG 兑换 UAH
2.74951535
1 CBG 兑换 VES
Bs3.444205
1 CBG 兑换 PKR
Rs18.1217171
1 CBG 兑换 KZT
34.4927383
1 CBG 兑换 THB
฿2.25432965
1 CBG 兑换 TWD
NT$2.1419056
1 CBG 兑换 CHF
Fr0.05913635
1 CBG 兑换 HKD
HK$0.5055833
1 CBG 兑换 MAD
.د.م0.65439895