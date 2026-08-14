Chain4Energy 今日价格

Chain4Energy (C4E) 今日实时价格为 $ 0.00176476，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 C4E 兑 USD 的汇率为 $ 0.00176476 每 C4E。

Chain4Energy 目前市值在 $ 216,715 排名第 #-，流通供应量为 122.82M C4E。过去 24 小时内，C4E 的交易价格在 $ 0.00176415（低点）和 $ 0.00176628（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.079614，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，C4E 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.33%。过去一天，总交易量达到 $ 0.02。

Chain4Energy（C4E）市场信息

市值 $ 216.72K$ 216.72K $ 216.72K 成交量（24H） $ 0.02$ 0.02 $ 0.02 完全稀释市值 $ 560.19K$ 560.19K $ 560.19K 流通量 122.82M 122.82M 122.82M 总供应量 317,449,056.744283 317,449,056.744283 317,449,056.744283

Chain4Energy 的当前市值为 $ 216.72K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.02。C4E 的流通量为 122.82M，总供应量是 317449056.744283，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 560.19K。