Chain Talk Daily（CTD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00020272 24H最低价 $ 0.0003108 24H最高价 历史最高 $ 0.00415884 最低价 $ 0.00007742 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -7.54% 漲跌幅（7D） +35.60%

Chain Talk Daily（CTD）当前实时价格为 $0.00024233。过去 24 小时内，CTD 的交易价格在 $ 0.00020272 至 $ 0.0003108 之间波动，市场活跃度显著。CTD 的历史最高价为 $ 0.00415884，历史最低价为 $ 0.00007742。

从短期表现来看，CTD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -7.54%，过去 7 天内累计变动为 +35.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Chain Talk Daily（CTD）市场信息

市值 $ 241.21K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 241.21K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Chain Talk Daily 的当前市值为 $ 241.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CTD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 241.21K。