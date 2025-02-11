Chain Guardians 价格 (CGG)
今天 Chain Guardians (CGG) 的实时价格为 0.00390829 USD。目前其市值为 $ 437.34K USD。CGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chain Guardians 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.94K USD
- Chain Guardians 当天价格变化为 -1.98%
- 其循环供应量为 111.90M USD
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今天内，Chain Guardians 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Chain Guardians 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020974010。
在过去60天内，Chain Guardians 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030519410。
在过去90天内，Chain Guardians 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008319766346608342。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.98%
|30天
|$ -0.0020974010
|-53.66%
|60天
|$ -0.0030519410
|-78.08%
|90天
|$ -0.008319766346608342
|-68.03%
Chain Guardians 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
-1.98%
-21.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
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|1 CGG 兑换 AUD
A$0.0062141811
|1 CGG 兑换 GBP
￡0.003126632
|1 CGG 兑换 EUR
€0.0037910413
|1 CGG 兑换 USD
$0.00390829
|1 CGG 兑换 MYR
RM0.0174309734
|1 CGG 兑换 TRY
₺0.1407375229
|1 CGG 兑换 JPY
¥0.5941382458
|1 CGG 兑换 RUB
₽0.3776189798
|1 CGG 兑换 INR
₹0.3394740694
|1 CGG 兑换 IDR
Rp64.0703176176
|1 CGG 兑换 PHP
₱0.2274233951
|1 CGG 兑换 EGP
￡E.0.1965479041
|1 CGG 兑换 BRL
R$0.0225899162
|1 CGG 兑换 CAD
C$0.0055888547
|1 CGG 兑换 BDT
৳0.4752871469
|1 CGG 兑换 NGN
₦5.868297435
|1 CGG 兑换 UAH
₴0.1628975272
|1 CGG 兑换 VES
Bs0.2344974
|1 CGG 兑换 PKR
Rs1.0929142156
|1 CGG 兑换 KZT
₸1.988928781
|1 CGG 兑换 THB
฿0.1331554403
|1 CGG 兑换 TWD
NT$0.1282700778
|1 CGG 兑换 CHF
Fr0.0035565439
|1 CGG 兑换 HKD
HK$0.0304455791
|1 CGG 兑换 MAD
.د.م0.0392392316