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Chain Fox 价格 (CFXSOL)

USD

Chain Fox (CFXSOL) 实时价格图表

$0.00431596
$0.00431596$0.00431596
+22.00%(1D)

今天 Chain Fox (CFXSOL) 的价格

今天 Chain Fox (CFXSOL) 的实时价格为 0.00431596 USD。目前其市值为 $ 4.32M USD。CFXSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chain Fox 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Chain Fox 当天价格变化为 +22.06%
- 其循环供应量为 999.97M USD

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Chain Fox (CFXSOL) 价格表现 USD

今天内，Chain Fox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00078004
在过去30天内，Chain Fox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039973545
在过去60天内，Chain Fox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Chain Fox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00078004+22.06%
30天$ +0.0039973545+92.62%
60天$ 0--
90天$ 0--

Chain Fox (CFXSOL) 价格分析

Chain Fox 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0035271
$ 0.0035271$ 0.0035271

$ 0.0044497
$ 0.0044497$ 0.0044497

$ 0.00609685
$ 0.00609685$ 0.00609685

-0.17%

+22.06%

+1.29%

Chain Fox (CFXSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

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999.97M
999.97M 999.97M

什么是Chain Fox (CFXSOL)

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Chain Fox (CFXSOL) 资源

官网

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CFXSOL 兑换为当地货币

1 CFXSOL 兑换 VND
113.5744874
1 CFXSOL 兑换 AUD
A$0.0066465784
1 CFXSOL 兑换 GBP
0.0031938104
1 CFXSOL 兑换 EUR
0.0037548852
1 CFXSOL 兑换 USD
$0.00431596
1 CFXSOL 兑换 MYR
RM0.0182996704
1 CFXSOL 兑换 TRY
0.168969834
1 CFXSOL 兑换 JPY
¥0.6175275568
1 CFXSOL 兑换 RUB
0.3398386904
1 CFXSOL 兑换 INR
0.3694030164
1 CFXSOL 兑换 IDR
Rp70.7534313024
1 CFXSOL 兑换 KRW
5.9448464636
1 CFXSOL 兑换 PHP
0.2403558124
1 CFXSOL 兑换 EGP
￡E.0.2143737332
1 CFXSOL 兑换 BRL
R$0.0244714932
1 CFXSOL 兑换 CAD
C$0.0059128652
1 CFXSOL 兑换 BDT
0.5275829504
1 CFXSOL 兑换 NGN
6.8290140292
1 CFXSOL 兑换 UAH
0.179328138
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Bs0.41433216
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Rs1.2140363884
1 CFXSOL 兑换 KZT
2.2110231484
1 CFXSOL 兑换 THB
฿0.1406139768
1 CFXSOL 兑换 TWD
NT$0.1295219596
1 CFXSOL 兑换 AED
د.إ0.0158395732
1 CFXSOL 兑换 CHF
Fr0.0035390872
1 CFXSOL 兑换 HKD
HK$0.0338371264
1 CFXSOL 兑换 MAD
.د.م0.0396636724
1 CFXSOL 兑换 MXN
$0.0830390704