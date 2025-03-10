Chadette 价格 (CHADETTE)
今天 Chadette (CHADETTE) 的实时价格为 0.00150655 USD。目前其市值为 $ 1.49M USD。CHADETTE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chadette 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.96K USD
- Chadette 当天价格变化为 -4.93%
- 其循环供应量为 991.80M USD
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今天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-4.93%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Chadette 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+21.67%
-4.93%
+27.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.
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|1 CHADETTE 兑换 AUD
A$0.002380349
|1 CHADETTE 兑换 GBP
￡0.0011600435
|1 CHADETTE 兑换 EUR
€0.001386026
|1 CHADETTE 兑换 USD
$0.00150655
|1 CHADETTE 兑换 MYR
RM0.0066438855
|1 CHADETTE 兑换 TRY
₺0.054928813
|1 CHADETTE 兑换 JPY
¥0.223059793
|1 CHADETTE 兑换 RUB
₽0.134113081
|1 CHADETTE 兑换 INR
₹0.131280767
|1 CHADETTE 兑换 IDR
Rp24.697537032
|1 CHADETTE 兑换 PHP
₱0.08617466
|1 CHADETTE 兑换 EGP
￡E.0.076321823
|1 CHADETTE 兑换 BRL
R$0.008707859
|1 CHADETTE 兑换 CAD
C$0.0021543665
|1 CHADETTE 兑换 BDT
৳0.1832416765
|1 CHADETTE 兑换 NGN
₦2.2826492325
|1 CHADETTE 兑换 UAH
₴0.062160253
|1 CHADETTE 兑换 VES
Bs0.0964192
|1 CHADETTE 兑换 PKR
Rs0.422346227
|1 CHADETTE 兑换 KZT
₸0.7399420325
|1 CHADETTE 兑换 THB
฿0.050830997
|1 CHADETTE 兑换 TWD
NT$0.049475102
|1 CHADETTE 兑换 CHF
Fr0.001325764
|1 CHADETTE 兑换 HKD
HK$0.0117058935
|1 CHADETTE 兑换 MAD
.د.م0.0146587315
|1 CHADETTE 兑换 MXN
$0.030582965