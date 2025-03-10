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Chadette 价格 (CHADETTE)

USD

Chadette (CHADETTE) 实时价格图表

$0.00150655
$0.00150655$0.00150655
-4.90%(1D)

今天 Chadette (CHADETTE) 的价格

今天 Chadette (CHADETTE) 的实时价格为 0.00150655 USD。目前其市值为 $ 1.49M USD。CHADETTE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chadette 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 45.96K USD
- Chadette 当天价格变化为 -4.93%
- 其循环供应量为 991.80M USD

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Chadette (CHADETTE) 价格表现 USD

今天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Chadette 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.93%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Chadette (CHADETTE) 价格分析

Chadette 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00122409
$ 0.00122409$ 0.00122409

$ 0.00187394
$ 0.00187394$ 0.00187394

$ 0.00222413
$ 0.00222413$ 0.00222413

+21.67%

-4.93%

+27.77%

Chadette (CHADETTE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 45.96K
$ 45.96K$ 45.96K

991.80M
991.80M 991.80M

什么是Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

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Chadette (CHADETTE) 资源

官网

大家还在问：关于 Chadette (CHADETTE) 的其他问题

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CHADETTE 兑换为当地货币

1 CHADETTE 兑换 AUD
A$0.002380349
1 CHADETTE 兑换 GBP
0.0011600435
1 CHADETTE 兑换 EUR
0.001386026
1 CHADETTE 兑换 USD
$0.00150655
1 CHADETTE 兑换 MYR
RM0.0066438855
1 CHADETTE 兑换 TRY
0.054928813
1 CHADETTE 兑换 JPY
¥0.223059793
1 CHADETTE 兑换 RUB
0.134113081
1 CHADETTE 兑换 INR
0.131280767
1 CHADETTE 兑换 IDR
Rp24.697537032
1 CHADETTE 兑换 PHP
0.08617466
1 CHADETTE 兑换 EGP
￡E.0.076321823
1 CHADETTE 兑换 BRL
R$0.008707859
1 CHADETTE 兑换 CAD
C$0.0021543665
1 CHADETTE 兑换 BDT
0.1832416765
1 CHADETTE 兑换 NGN
2.2826492325
1 CHADETTE 兑换 UAH
0.062160253
1 CHADETTE 兑换 VES
Bs0.0964192
1 CHADETTE 兑换 PKR
Rs0.422346227
1 CHADETTE 兑换 KZT
0.7399420325
1 CHADETTE 兑换 THB
฿0.050830997
1 CHADETTE 兑换 TWD
NT$0.049475102
1 CHADETTE 兑换 CHF
Fr0.001325764
1 CHADETTE 兑换 HKD
HK$0.0117058935
1 CHADETTE 兑换 MAD
.د.م0.0146587315
1 CHADETTE 兑换 MXN
$0.030582965