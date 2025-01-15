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chabit 价格 (CB8)

USD

chabit (CB8) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 chabit (CB8) 的价格

今天 chabit (CB8) 的实时价格为 0.01399702 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CB8 兑换 USD 的价格为实时更新。
chabit 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 90.61 USD
- chabit 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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chabit (CB8) 价格表现 USD

今天内，chabit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，chabit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017520755
在过去60天内，chabit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029645884
在过去90天内，chabit 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0017520755-12.51%
60天$ -0.0029645884-21.18%
90天$ 0--

chabit (CB8) 价格分析

chabit 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.19853
$ 0.19853$ 0.19853

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chabit (CB8) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.61
$ 90.61$ 90.61

0.00
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什么是chabit (CB8)

CB8 is a token built on Binance Smart Chain that wants to revolutionize the Latin market by creating a platform that serves as a payment gateway between merchants and crypto.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

chabit (CB8) 资源

官网

大家还在问：关于 chabit (CB8) 的其他问题

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CB8 兑换为当地货币

1 CB8 兑换 AUD
A$0.0225352022
1 CB8 兑换 GBP
0.0113375862
1 CB8 兑换 EUR
0.0135771094
1 CB8 兑换 USD
$0.01399702
1 CB8 兑换 MYR
RM0.06298659
1 CB8 兑换 TRY
0.4966142696
1 CB8 兑换 JPY
¥2.212229011
1 CB8 兑换 RUB
1.4467319872
1 CB8 兑换 INR
1.2111621406
1 CB8 兑换 IDR
Rp229.4593075488
1 CB8 兑换 PHP
0.8219050144
1 CB8 兑换 EGP
￡E.0.7060096888
1 CB8 兑换 BRL
R$0.084681971
1 CB8 兑换 CAD
C$0.0200157386
1 CB8 兑换 BDT
1.7024575426
1 CB8 兑换 NGN
21.7344326858
1 CB8 兑换 UAH
0.5922139162
1 CB8 兑换 VES
Bs0.74184206
1 CB8 兑换 PKR
Rs3.9032089972
1 CB8 兑换 KZT
7.4293382756
1 CB8 兑换 THB
฿0.4855566238
1 CB8 兑换 TWD
NT$0.4613417792
1 CB8 兑换 CHF
Fr0.0127372882
1 CB8 兑换 HKD
HK$0.1088968156
1 CB8 兑换 MAD
.د.م0.1409499914