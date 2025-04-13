cGHS 价格 (CGHS)
今天 cGHS (CGHS) 的实时价格为 0.064453 USD。目前其市值为 $ 22.14K USD。CGHS 兑换 USD 的价格为实时更新。
cGHS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- cGHS 当天价格变化为 -0.63%
- 其循环供应量为 343.46K USD
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今天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004139767499511。
在过去30天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0004139767499511
|-0.63%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
cGHS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.25%
-0.63%
-0.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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|1 CGHS 兑换 VND
₫1,652.639373
|1 CGHS 兑换 AUD
A$0.10248027
|1 CGHS 兑换 GBP
￡0.04898428
|1 CGHS 兑换 EUR
€0.05671864
|1 CGHS 兑换 USD
$0.064453
|1 CGHS 兑换 MYR
RM0.28488226
|1 CGHS 兑换 TRY
₺2.45308118
|1 CGHS 兑换 JPY
¥9.24965003
|1 CGHS 兑换 RUB
₽5.36120054
|1 CGHS 兑换 INR
₹5.54037988
|1 CGHS 兑换 IDR
Rp1,074.21623698
|1 CGHS 兑换 KRW
₩91.55226385
|1 CGHS 兑换 PHP
₱3.68542254
|1 CGHS 兑换 EGP
￡E.3.30514984
|1 CGHS 兑换 BRL
R$0.37769458
|1 CGHS 兑换 CAD
C$0.08894514
|1 CGHS 兑换 BDT
৳7.81492625
|1 CGHS 兑换 NGN
₦102.46866846
|1 CGHS 兑换 UAH
₴2.66255343
|1 CGHS 兑换 VES
Bs4.576163
|1 CGHS 兑换 PKR
Rs18.03330487
|1 CGHS 兑换 KZT
₸33.23970116
|1 CGHS 兑换 THB
฿2.15724191
|1 CGHS 兑换 TWD
NT$2.08634361
|1 CGHS 兑换 AED
د.إ0.23654251
|1 CGHS 兑换 CHF
Fr0.05220693
|1 CGHS 兑换 HKD
HK$0.49951075
|1 CGHS 兑换 MAD
.د.م0.59812384
|1 CGHS 兑换 MXN
$1.3083959