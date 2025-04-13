cGHS 图标

cGHS 价格 (CGHS)

USD

cGHS (CGHS) 实时价格图表

$0.064453
$0.064453$0.064453
-0.60%(1D)

今天 cGHS (CGHS) 的价格

今天 cGHS (CGHS) 的实时价格为 0.064453 USD。目前其市值为 $ 22.14K USD。CGHS 兑换 USD 的价格为实时更新。
cGHS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- cGHS 当天价格变化为 -0.63%
- 其循环供应量为 343.46K USD

在获取 MEXC 上从 CGHS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CGHS 价格信息的首选平台。

cGHS (CGHS) 价格表现 USD

今天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004139767499511
在过去30天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，cGHS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0004139767499511-0.63%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

cGHS (CGHS) 价格分析

cGHS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.064287
$ 0.064287$ 0.064287

$ 0.066017
$ 0.066017$ 0.066017

$ 0.066573
$ 0.066573$ 0.066573

-0.25%

-0.63%

-0.03%

cGHS (CGHS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 22.14K
$ 22.14K$ 22.14K

--
----

343.46K
343.46K 343.46K

什么是cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

cGHS (CGHS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 cGHS (CGHS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CGHS 兑换为当地货币

1 CGHS 兑换 VND
1,652.639373
1 CGHS 兑换 AUD
A$0.10248027
1 CGHS 兑换 GBP
0.04898428
1 CGHS 兑换 EUR
0.05671864
1 CGHS 兑换 USD
$0.064453
1 CGHS 兑换 MYR
RM0.28488226
1 CGHS 兑换 TRY
2.45308118
1 CGHS 兑换 JPY
¥9.24965003
1 CGHS 兑换 RUB
5.36120054
1 CGHS 兑换 INR
5.54037988
1 CGHS 兑换 IDR
Rp1,074.21623698
1 CGHS 兑换 KRW
91.55226385
1 CGHS 兑换 PHP
3.68542254
1 CGHS 兑换 EGP
￡E.3.30514984
1 CGHS 兑换 BRL
R$0.37769458
1 CGHS 兑换 CAD
C$0.08894514
1 CGHS 兑换 BDT
7.81492625
1 CGHS 兑换 NGN
102.46866846
1 CGHS 兑换 UAH
2.66255343
1 CGHS 兑换 VES
Bs4.576163
1 CGHS 兑换 PKR
Rs18.03330487
1 CGHS 兑换 KZT
33.23970116
1 CGHS 兑换 THB
฿2.15724191
1 CGHS 兑换 TWD
NT$2.08634361
1 CGHS 兑换 AED
د.إ0.23654251
1 CGHS 兑换 CHF
Fr0.05220693
1 CGHS 兑换 HKD
HK$0.49951075
1 CGHS 兑换 MAD
.د.م0.59812384
1 CGHS 兑换 MXN
$1.3083959