CF Large Cap Index（LCAP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 11.21 $ 11.21 $ 11.21 24H最低价 $ 11.69 $ 11.69 $ 11.69 24H最高价 24H最低价 $ 11.21$ 11.21 $ 11.21 24H最高价 $ 11.69$ 11.69 $ 11.69 历史最高 $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 最低价 $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） +3.42% 漲跌幅（7D） +5.49% 漲跌幅（7D） +5.49%

CF Large Cap Index（LCAP）当前实时价格为 $11.64。过去 24 小时内，LCAP 的交易价格在 $ 11.21 至 $ 11.69 之间波动，市场活跃度显著。LCAP 的历史最高价为 $ 13.34，历史最低价为 $ 10.29。

从短期表现来看，LCAP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +3.42%，过去 7 天内累计变动为 +5.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CF Large Cap Index（LCAP）市场信息

市值 $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M 流通量 484.87K 484.87K 484.87K 总供应量 484,871.4391183451 484,871.4391183451 484,871.4391183451

CF Large Cap Index 的当前市值为 $ 5.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LCAP 的流通量为 484.87K，总供应量是 484871.4391183451，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.64M。