Central African Republic Meme 今日价格

Central African Republic Meme (CAR) 今日实时价格为 $ 0.00256675，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 CAR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00256675 每 CAR。

Central African Republic Meme 目前市值在 $ 2,548,430 排名第 #-，流通供应量为 992.96M CAR。过去 24 小时内，CAR 的交易价格在 $ 0.00254866（低点）和 $ 0.00259732（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.775747，而历史最低价为 $ 0.00151543。

短期表现方面，CAR 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -4.19%。过去一天，总交易量达到 $ 140.59。

Central African Republic Meme（CAR）市场信息

市值 $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M 成交量（24H） $ 140.59$ 140.59 $ 140.59 完全稀释市值 $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M 流通量 992.96M 992.96M 992.96M 总供应量 992,957,939.103121 992,957,939.103121 992,957,939.103121

Central African Republic Meme 的当前市值为 $ 2.55M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 140.59。CAR 的流通量为 992.96M，总供应量是 992957939.103121，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.55M。