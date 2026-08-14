CeluvPlay 今日价格

CeluvPlay (CELB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CELB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CELB。

CeluvPlay 目前市值在 $ 11,882.75 排名第 #-，流通供应量为 238.75M CELB。过去 24 小时内，CELB 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02870663，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CELB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

CeluvPlay（CELB）市场信息

市值 $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K 流通量 238.75M 238.75M 238.75M 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

CeluvPlay 的当前市值为 $ 11.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CELB 的流通量为 238.75M，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 248.85K。