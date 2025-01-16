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Celo Kenyan Shilling 价格 (CKES)

USD

Celo Kenyan Shilling (CKES) 实时价格图表

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今天 Celo Kenyan Shilling (CKES) 的价格

今天 Celo Kenyan Shilling (CKES) 的实时价格为 0.00766464 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CKES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Celo Kenyan Shilling 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 882.28K USD
- Celo Kenyan Shilling 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Celo Kenyan Shilling (CKES) 价格表现 USD

今天内，Celo Kenyan Shilling 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Celo Kenyan Shilling 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000751165
在过去60天内，Celo Kenyan Shilling 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000436585
在过去90天内，Celo Kenyan Shilling 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000165812591008506

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.14%
30天$ -0.0000751165-0.98%
60天$ -0.0000436585-0.56%
90天$ -0.000165812591008506-2.11%

Celo Kenyan Shilling (CKES) 价格分析

Celo Kenyan Shilling 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00760867
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$ 0.00774231
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$ 0.00874692
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+0.15%

+0.14%

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Celo Kenyan Shilling (CKES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 882.28K
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什么是Celo Kenyan Shilling (CKES)

cKES is a stablecoin following a price of fiat currency Kenyan Shilling

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Celo Kenyan Shilling (CKES) 资源

官网

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CKES 兑换为当地货币

1 CKES 兑换 AUD
A$0.012263424
1 CKES 兑换 GBP
0.0062083584
1 CKES 兑换 EUR
0.0074347008
1 CKES 兑换 USD
$0.00766464
1 CKES 兑换 MYR
RM0.03449088
1 CKES 兑换 TRY
0.2716348416
1 CKES 兑换 JPY
¥1.1946107904
1 CKES 兑换 RUB
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1 CKES 兑换 INR
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1 CKES 兑换 IDR
Rp125.6498159616
1 CKES 兑换 PHP
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1 CKES 兑换 BDT
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1 CKES 兑换 UAH
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